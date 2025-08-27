Lettre de la gestion BDL Transitions Janvier 2020

Chers co-investisseurs,

Notre fonds BDL Transitions, lancé le 6 mai 2019, est le premier fonds qui a obtenu le label ISR et qui utilise une stratégie de couverture du risque de marché.

Avec BDL Transitions, nous souhaitons investir dans des entreprises européennes leaders et responsables tout en protégeant le capital.

Le comité d’investissement du fonds est composé de : Hughes Beuzelin, Laurent Chaudeurge et Jean Duchein.

Grâce au label ISR, les investisseurs ont une forte transparence sur le processus d’investissement du fonds et une certification externe sur les pratiques utilisées pour répondre aux critères de l’investissement socialement responsable définis par le Trésor français.

Pour satisfaire les critères d’exclusion du label, le fonds BDL transitions n’investit pas :

• Dans le secteur de l’armement et du tabac

• Dans les entreprises européennes dont le score ESG construit à partir des notes Sustainanalytics et de l’analyse de BDL Capital Management est dans le dernier quintile.

Les entreprises sélectionnées par le fonds sont issues du travail d’investigation de l’équipe de 12 analystes de BDL Capital Management. L’analyse extra-financière et notre modèle interne QIRA (Quality Investing, Responsible Analysis) sont utilisés pour évaluer la pérennité à long terme des entreprises. Le but est de détenir une trentaine de sociétés qui seront plus fortes et plus pérennes d’ici cinq ou dix ans.

En parallèle de notre exigence sur la qualité des entreprises sélectionnées, nous conservons la discipline de BDL avec pour objectif d’avoir un portefeuille de qualité supérieure à la moyenne à un prix raisonnable.