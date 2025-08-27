Lettre de la gestion BDL Rempart Europe Septembre 2020

Chers co-investisseurs,

Le mois d’août nous aura finalement épargné de ses spasmes dont il est parfois coutumier sur les marchés financiers. Nous espérons que, comme nous, vous avez pu profiter des vacances pour refaire le plein d’énergie pour continuer à traverser ce mauvais film de science-fiction. Les prochains épisodes avec la remise en route des économies et les élections américaines seront déterminants pour la suite des différents scénarii possibles.

Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité que vous nous confiez au moment où il n’a probablement jamais, en temps de paix, été aussi difficile de gérer des actifs financiers. Une réinitialisation générale est en route avec les conséquences du Covid-19 pour de très nombreux secteurs d’activités. (...)

La suite de la lettre de gestion de septembre est disponible ici :