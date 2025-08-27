Lettre de la gestion BDL Rempart Europe et BDL Convictions - Mars 2020

Chers co-investisseurs,

Il y aura un avant et un après.

Chacun de nous a désormais des proches touchés par cette crise sanitaire et nous avons une pensée pour tous nos clients, nos partenaires et leur famille.

Nous n’avons aucun cas déclaré de Covid-19 à ce stade dans l’équipe. Tous les collaborateurs de BDL Capital Management travaillent de chez eux sauf Bastien Bernus, notre co-gérant, qui se rend au bureau rue du Rocher tous les jours. Nous le remercions. Nos traders ont installé leurs postes de trading chez eux et tout fonctionne aussi bien qu’au bureau. Je souhaite ici tirer mon chapeau à toute notre équipe qui s’occupe de l’infrastructure et de nos outils informatiques. D’abord, pour leur énergie à tout installer lundi dernier et surtout pour la robustesse du système d’information qu’ils ont construit pour notre entreprise. Nous sommes donc tous opérationnels et sur le pont pour affronter ce qui s’annonce comme une période difficile et d’incertitudes maximales.

Nous vous rappelons qu’une large part du patrimoine de l’équipe de BDL est investie comme vous dans nos fonds et que toute l’équipe fait le maximum pour que les bonnes décisions soient prises à ce stade dans l’intérêt de tous.

La semaine dernière, grâce aux bonnes relations que nous avons su construire au fil des ans avec les entreprises, ...

La suite de la lettre de gestion de mars est disponible ici :