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Lettre de la gestion Rempart et Convictions

Lettre de la gestion Rempart et Convictions

Lettre de la gestion, mars 2021, par Hughes Beuzelin et l'équipe de gestion.

Chers co-investisseurs,

Après une année difficile durant laquelle nos investissements ont été fauchés par le COVID, nous revoilà en selle. (...) Nos fonds BDL Rempart Europe et BDL Convictions ont retrouvé leurs plus hauts historiques et sont respectivement en hausse de +11.16% et +11.38% depuis le début de l’année (au 10/03/2021) quand le marché (Stoxx 600 dividendes réinvestis) a une performance de +6.09%.

Vous nous avez fait confiance pour être capables de redresser la situation. Nous savons que vous avez souvent dû convaincre et défendre votre conviction dans votre entourage et vos comités pour continuer à nous accompagner. Nos performances depuis le crash du COVID récompensent votre vision, votre courage et votre soutien. Grâce à vous, nous pouvons de nouveau nous projeter avec enthousiasme sur la poursuite de cette aventure entrepreneuriale qui défend la gestion active et une politique ESG dans une dynamique de progrès. (...)

La suite de la lettre de gestion de mars est disponible ici :Lettre-de-la-gestion-Mars-2021Télécharger

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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