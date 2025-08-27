Les turbulences des tarifs américains - Flash Info BDL Transitions Megatrends

Chers co-investisseurs,



Les annonces tarifaires de Donald Trump étaient attendues, et nous avons modifié les portefeuilles en amont, mais leur ampleur a surpris tous les observateurs.



Au 04/04/2025, le fonds affiche une performance depuis le début de l'année de -6.96% contre -1.64% pour le Stoxx 600 dividendes réinvestis et -13.73% pour le marché américain (S&P 500).



Le 2 avril devait apporter de la visibilité, il a finalement accentué l’incertitude et augmenté le risque de récession aux Etats-Unis. Ces hausses de tarifs sont les plus importantes depuis les années 1900. Elles créent de l’inflation, une érosion du pouvoir d’achat du consommateur américain et des problématiques de « rétorsions » potentielles des autres pays. Que ce soit sur le plan économique ou militaire, l’ordre mondial des 50 dernières années est remis en question et la visibilité s’est brutalement réduite.



Dans nos discussions avec les entreprises lors de leurs résultats annuels, nous avions progressivement compris que les tarifs créaient déjà de l’incertitude chez les équipes de direction, retardaient leurs décisions et ralentissaient leurs investissements. Cette tendance va désormais perdurer mais les taux pourraient baisser car les banques centrales ont plus de marge de manœuvre que lors de la période où les taux étaient à 0. Un élément positif majeur pour l’Europe depuis le début de l’année est l’annonce du plan allemand, d’un montant de 1 000 milliards d’euros. Cette enveloppe constitue un changement structurel significatif pour le continent, favorable à moyen terme aux grandes transitions — notamment énergétique et infrastructurelle — et susceptible d’offrir un soutien en cas de repli de marché.



A- MOUVEMENT DE PORTEFEUILLE



BDL Transitions Megatrends était investi à 97 % début mars. Il est désormais à 90,5 % (88 % hors Verallia sous OPA), offrant une capacité de réinvestissement à des niveaux de valorisation plus attractifs.



Voilà comment nous avons modifié les portefeuilles sur les dernières semaines :

Nous avons renforcé notre exposition aux transitions Énergie et Santé. Le secteur de la Santé a été relativement épargné par les mesures tarifaires, bénéficiant d’exemptions temporaires et présente un profil défensif en raison de sa sensibilité limitée à la conjoncture macroéconomique. Les valeurs liées à l’Énergie devraient tirer parti d’un environnement de baisse des taux et potentiellement bénéficier d’un effet contracyclique en cas de récession.

À l’inverse, nous avons réduit notre exposition aux transitions Digital et Mobilité. Dans la Mobilité, le risque de ralentissement de la mondialisation et des flux technologiques remet en question certains moteurs de croissance. Dans le Digital, nous observons un essoufflement de la dynamique IA, ce qui limite le potentiel de performance à court terme.

Actuellement :

(1) Le portefeuille bénéficie d’une valorisation attractive, tout en intégrant un profil défensif en cas de dégradation conjoncturelle.

(2) La croissance embarquée reste soutenue par l’exposition aux grandes transitions structurelles.

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B- EXPOSITION TARIFS & RECESSIONS‍

À ce stade, plus de 85 % du portefeuille est exposé de manière faible à très faible aux mesures tarifaires. Toutefois, le climat géopolitique et commercial pèse globalement sur le marché, y compris sur les titres peu concernés, ce qui explique en partie la sous-performance relative récente des thématiques de transition.

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En cas de récession, seuls 12 % du portefeuille sont directement exposés au consommateur final (dont 2.5% dans Verallia, actuellement sous OPA). Quatre titres présentent une sensibilité plus marquée au B2C, mais leur valorisation intègre déjà un scénario de ralentissement économique sévère. Un renforcement ciblé sur ces valeurs est actuellement à l’étude.

Les valeurs exposées consumer sont :

- ELOPAK- DEMANT : 14x PE 27 vs 23x last 5y​​​​

- PHILIPS​​​ : 10x PE 27 vs 17x last 5y​​​​​​

- VERALLIA : sous offre d'achat

Dans un environnement incertain, la flexibilité dans la gestion des convictions comme des allocations reste clé. Nous avons traversé de nombreuses phases de tensions et la volatilité des marchés nous donnera d’autres opportunités.

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Merci pour votre confiance,

L’équipe de BDL Transitions Megatrends