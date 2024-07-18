Comment élaborer un plan d'investissement solide ?

Imaginez que vous partiez pour un voyage sans itinéraire, sans carte, sans même une destination en tête. Le risque est grand de tourner en rond et de finir complètement perdu. C'est un peu la même chose quand il s'agit de vos actifs financiers. Sans plan d'investissement solide, vous naviguez à vue, prenez des décisions hasardeuses et risquez l’impasse financière. Mais rassurez-vous, avec quelques principes de base et un peu de méthode, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Suivez le guide !

Comprendre les bases de l'investissement

Avant d'établir votre feuille de route, il est essentiel de comprendre les différents véhicules d'investissement et leur impact. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à un investisseur et comment en tirer parti ?

Types d'investissements et leurs avantages

Prenons l'exemple de Sophie, 35 ans, qui souhaite investir pour préparer sa retraite. Elle a le choix entre plusieurs grandes classes d'actifs :

Les actions cotées : combinant dividendes et croissance, le potentiel de rendement est intéressant sur le long terme, mais attention à la volatilité élevée !

: combinant dividendes et croissance, le potentiel de rendement est intéressant sur le long terme, mais attention à la volatilité élevée ! Les obligations corporate ou d'États : plus sûres que les actions, mais moins rentables aussi. Le fonds en euros de l'assurance-vie fait partie de ce type d'actifs.

: plus sûres que les actions, mais moins rentables aussi. Le fonds en euros de l'assurance-vie fait partie de ce type d'actifs. L' immobilier locatif : produit des revenus réguliers et mise sur une appréciation du capital, mais le coût initial est conséquent, obligeant à passer par la case "prêt immobilier".

: produit des revenus réguliers et mise sur une appréciation du capital, mais le coût initial est conséquent, obligeant à passer par la case "prêt immobilier". Les fonds de placement : toute l'activité de trading est confiée à des professionnels qui réalisent les arbitrages et les réallocations pour battre sur un indice de référence. Acheter des parts de fonds permet de diversifier en un clic (fonds actions, fonds obligataires, ETF / trackers ainsi que les nouveaux fonds long short).

Importance de la diversification

C’est bien connu, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement le principe de la diversification. La diversification ne signifie pas multiplier les lignes d'actifs dans son portefeuille à tout prix, contrairement à une idée reçue.

Il s'agit plutôt d'une stratégie de décorrélation réfléchie. En effet, une corrélation trop importante des actifs d'un portefeuille est le principal facteur de risque. La solution vient alors d'une bonne répartition de son capital sur des actifs issus de secteurs et zones géographiques avec une croissance différente.

On peut imaginer un portefeuille diversifié où le contexte négatif des actions pétrolières US, par exemple, est compensé par un petit développement sur les actions d'entreprises technologiques européennes ou émergentes.

Définir des objectifs financiers précis

Maintenant que vous avez compris les bases, la première étape est de définir un cap clair. Reprenons l’exemple de Sophie. Sa stratégie d'investissement sera différente selon qu'elle vise un achat immobilier à 5 ans ou un complément de retraite à un horizon de 30 ans.

Objectifs à court terme vs long terme

Sophie peut avoir plusieurs projets nécessitant un financement :

S'acheter une nouveau véhicule , d'ici 2 ans. Cet horizon court terme implique de la sécurité. Hors de question d'investir son capital sur des placements volatils. Il est impératif d'opter pour des supports peu risqués et liquides, à l'image du Livret A ou du fonds euros de son assurance-vie, qui servent des taux modestes mais garantis.

, d'ici 2 ans. Cet horizon court terme implique de la sécurité. Hors de question d'investir son capital sur des placements volatils. Il est impératif d'opter pour des supports peu risqués et liquides, à l'image du ou du de son assurance-vie, qui servent des taux modestes mais garantis. Un beau voyage pour ses 40 ans , dans 5 ans. Là, elle a un peu plus de marge, et est en mesure de viser une rentabilité supérieure. Une assurance-vie avec un taux élevé de fonds diversifiés en unités de compte est un bon investissement.

, dans 5 ans. Là, elle a un peu plus de marge, et est en mesure de viser une rentabilité supérieure. Une assurance-vie avec un taux élevé de en unités de compte est un bon investissement. Un complément de revenu à la retraite, dans 30 ans. Avec cette échéance lointaine, Sophie peut s'exposer à des actifs plus risqués. Elle peut maximiser le taux de présence des actions dans son portefeuille, via des fonds actions

Quantifiez vos objectifs

Sophie ne va pas juste se dire «Je veux mettre de l'argent de côté pour ma retraite ». Elle va donner un montant précis (ou moyen) de chaque objectif :

« Je veux épargner 20 000 € dans 2 ans pour m'acheter une voiture »

« Je vise 10 000 € dans 5 ans pour mon voyage de 40 ans »

« J'ai besoin de me constituer une rente de 1 000 € par mois dans un délai de 30 ans, soit un capital d'environ 300 000 € le jour de mes 67 ans »

Établir des chiffres et des échéances précis a un impact réel. C'est beaucoup plus motivant et efficace et cela guide plus clairement l'élaboration d'une shortlist d'actifs présentant le meilleur rapport risque / performance.

Hiérarchisez vos objectifs

Tous les objectifs de Sophie n'ont pas la même importance ni la même urgence. Cela permet aussi de réaliser une véritable allocation financière. Ici, la retraite est prioritaire sur un achat plaisir, Sophie va donc y consacrer la majeure partie de son épargne longue.

Par exemple, elle peut décider de mettre 70% de son épargne mensuelle sur son PEA pour sa retraite, 20%sur son assurance-vie pour son voyage, et 10% sur son Livret A pour sa voiture. Si un mois donné son budget baisse, la solution sera de réduire d'abord le montant alloué à la voiture et au voyage, mais de maintenir le montant injecté dans son enveloppe retraite.

Évaluation du risque et allocation d'actifs

Sophie est mieux éclairée sur ses objectifs, voilà qui est fait. Reste maintenant à maintenant construire un portefeuille, autrement dit passer au choix des actifs et à leur pondération. Ici, tout va d'abord dépendre de son profil d'investisseur.

Stratégies d'allocation d'actifs

On peut retrouver en Sophie un investisseur prudent qui préfère la sécurité et supporte mal la volatilité. Ici la meilleure stratégie comportera une bonne proportion de fonds en euros et d'obligations (80-90%), et une faible part d'actions (10-20%).

L'investisseur équilibré accepte davantage de risque s'il est compensé par un niveau de rendement intéressant. Une allocation 50/50 entre actifs risqués et prudents est appropriée.

L'investisseur dynamique va vouloir maximiser la croissance long terme et n'a pas peur du risque. Son PEA peut contenir jusqu'à 80% d'actions (sous la forme de fonds PEA par exemple), le reste en supports sécuritaires.

Le bon équilibre dépend aussi de l'âge, de la situation patrimoniale, de la capacité d'épargne de l'investisseur... C'est tout l'intérêt de faire appel à un conseiller financier, qui peut vous aider à y voir plus clair.

Suivi et ajustement du plan d'investissement

Ça y est, Sophie tient son plan d'investissement. Mais ce n'est pas un document à ranger dans un tiroir et à oublier. Une fois le plan établi, il faut le suivre en étant discipliné, faire un point annuel et rééquilibrer son portefeuille d'actifs.

Quand et comment réévaluer votre plan

Sophie peut prendre rendez-vous avec elle-même une fois par an, par exemple au moment de sa déclaration d'impôts. C'est l'occasion de faire le point sur ses finances, ses projets et la valeur de ses placements.

Elle va vérifier que l'épargne réelle est en ligne avec ses objectifs. Si elle a pu mettre plus d'argent de côté que prévu, tant mieux ! Elle réajuste ses prévisions. Si elle a pris du retard, elle va évaluer comment recalibrer ses versements pour rattraper.

Sophie va s'assurer que l'allocation d'actifs correspond toujours à sa tolérance au risque. Si elle se sent que les marchés évoluent à la hausse, elle peut augmenter légèrement la part des actions. À l'inverse, si une crise fait peser un risque de perte important sur ses actifs, elle peut décider de sécuriser une partie de ses gains en revendant l'essentiel de ses positions.

Voilà, vous avez toutes les clés pour élaborer un plan d'investissement solide. Cela peut sembler technique et chronophage à première vue, mais c'est une phase d'étude qui en vaut la peine. Elle permettra d'optimiser toute la suite de votre investissement !

En prenant le temps d'évaluer vos objectifs, de comprendre votre profil de risque et de surveiller vos progrès, vous saurez quelles opportunités saisir, quand entrer en position et quand sortir.

N'hésitez pas à faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine. Son analyse et ses conseils vous aideront à construire votre stratégie, diversifier et déterminer les bons véhicules d'investissement.