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Visites d'entreprises - Technoprobe, Alfa Laval, RSNA, Safran, Stevanato

Visites d'entreprises - Technoprobe, Alfa Laval, RSNA, Safran, Stevanato

🌟 Activités récentes de nos équipes chez BDL Capital Management 🌍

🔍 Vincent Maulay a visité l'usine et le siège de Technoprobe à Milan, spécialisé dans le test des semi-conducteurs.

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🔧 Aymeric Mellet était au CMD d'Alfa Laval à leur nouvelle usine à San Bonifacio, en Italie, où il a discuté avec le management de plusieurs sujets clés pour l'entreprise.

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📊 Augustin Tixier a assisté au congrès du Radiological Society of North America (RSNA) à Chicago et a également visité les sites de production et R&D de Stevanato Group à Venise.

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✈️ Bastien Bernus a visité un site MRO de Safran à Zaventem en Belgique et a participé à la journée investisseurs de Safran à Massy, dans l'Essonne. Ces visites et rencontres enrichissent continuellement notre compréhension des secteurs clés, permettant à BDL de maintenir une perspective à jour et informée.

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Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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