Newsletter BDL - Octobre 2022

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter d'octobre.

‍1. Nous n'avons pas fini avec l'inflation

Les prix de l’énergie et des matières premières ont joué le rôle d’élément déclencheur, que certaines entreprises ont déjà reflété dans leurs prix. Les salaires doivent encore s’ajuster. Nous remarquons lors des résultats trimestriels en cours que la charge en plus forte augmentation pour les entreprises est la base de coût salariale. Nous comptons sur une moyenne de 8% d’inflation salariale à venir en Europe en2023 avec un différentiel en fonction des zones. L’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni connaissent une inflation salariale plus importante et rapide que dans les autres zones européennes.

2. Révision des bénéfices des entreprises à la baisse

Les entreprises commencent à parler de ralentissement économique à venir. Les analystes continuent de revoir leurs attentes 12 mois à la baisse sur les BPA vs à la hausse sur la top line. C'est encore plus vrai aux Etats-Unis. Les BPA sont attendus en hausse de 17% sur 2022 mais uniquement entre 0 et +3% sur 2023.

‍3. La dispersion crée des opportunités

Il est donc primordial d’être très sélectif dans le choix de nos valeurs. En Europe, la dispersion de valorisation n’a jamais été aussi forte entre les titres sur-évalués et ceux qui sont redevenus bon marché. Cette dispersion crée de réelles opportunités.

A noter que notre portefeuille long a rarement été aussi peu cher (PE 8xles bénéfices 2023). Compte tenu du contexte, l’objectif recherché par l’équipe de gestion de BDL Rempart est d’éviter de cumuler le risque de bénéfices avec celui de compression des multiples.

Focus Fonds --> Notre fonds Long/Short BDL Rempart

Le fonds Long/Short BDL Rempart est passé en VL quotidienne

Nous sommes ravis de vous rappeler que le fonds BDL Rempart est passé en VL quotidienne courant septembre.

Comme vous le savez peut-être, nous avons modifié le prospectus du fonds l’année dernière. Ces aménagements rendent possible la VL quotidienne sans que nous ayons à modifier notre gestion.

•Le fonds BDL Rempart affiche une solide performance depuis le début de l’année de +12.6% contre -0.3% pour l’€STR, son indice de référence (les performances passées ne préjugent pas des performances futures). Volatilité 1 an : 12.1%.

•Les différentes évolutions sur le fonds*,et notamment concernant la gestion de la poche short expliquent cette performance. Nos gérants disposent aujourd’hui d’une boite à outils plus large qui leur permet d’être plus flexibles (gestion de l’exposition nette dynamique). Cette flexibilité est une condition indispensable dans des marchés volatils.

‍