Newsletter - Octobre 2023

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter d'Octobre.

1-Notre scénario se matérialise

Pour rappel, nous avions établis différents scénarios qui découlent des incertitudes macroéconomiques que nous observons actuellement (la Chine / pas de visibilité sur la fin du déstockage / le risque énergétique).

Nous ne voyions donc pas les taux baisser à court terme.

Notre scénario central se matérialise : l’écart de valorisation entre les valeurs les plus chères et les valeurs les moins chères du marché est en train de se resserrer.

En effet, le marché a intégré le fait que les taux resteront élevés plus longtemps que prévu.

Cela se matérialise par une performance trimestrielle de BDL REMPART, fonds long/short de +3.7%, tandis que le marché européen (SXXP) affiche une performance négative de -2.5% (du 31/06/2023 au 29/09/2023).

2-Dans un contexte où le taux sans risque rémunère à 4%, BDL REMPART, fonds long/short peut avoir une place centrale dans une allocation

• En effet, l’objectif de Rempart est d’aller chercher un maximum de performance.

• Même si le fonds se montre légèrement plus volatile que ses concurrents (8.1% sur 1 an glissant), cette volatilité est une véritable source de performance :

• Ratio de Sortino de 1.87 (très bon ratio, qui matérialise le fait que le fonds est dynamique dans son approche mais que la volatilité est génératrice de performance)

• Ratio d’Omega de 1.55 (très bon ratio, qui matérialise la capacité du fonds à surperformer sur le long terme les taux sans risque)

• La corrélation entre BDL REMPART, fonds long/short et les indices européens et mondiaux est faible sur 3 et 5 ans et offre donc un vrai potentiel de diversification :

• Dans le contexte actuel de hausse de taux, nous favorisons des entreprises dont les valorisations sont correctes, mais également des entreprises offrant un dividende de qualité sur le long terme. Le taux de dividende de la poche acheteuse est de 4.4%

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