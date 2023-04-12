Newsletter - Novembre 2023

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter de Novembre.

1- UN NOUVEAU PARADIGME

a/ Quel constat ?

• Aujourd’hui les marchés actions sont élevés et considérés comme risqués par vos clients.

• Les taux US sont au plus haut depuis 2007. En Europe, les hausses de taux ont eu des conséquences sur le marché immobilier.

• Dans ce contexte, une multitude de solutions apparaissent comme pertinentes et peu risquées pour vos clients (obligations en direct, fonds datés, produits structurés)

b/ Et les gérants dans tout ça ?

• La plupart des gérants actuels n’ont pas vécu des périodes d’augmentation de taux avec de l’inflation. La dernière date des années 70.

•Plus que jamais, les gérants doivent être humbles et doivent intégrer le fait que nous entrons dans un nouveau paradigme.

2- LES OPPORTUNITÉS SONT RÉELLESET NOMBREUSES MAIS CACHÉES

a/ La valorisation des marchés actions est dispersée en fonction de la géographie

• La valorisation des entreprises américaines est au plus haut, au-dessus de la médiane historique.

• Actuellement le marché européen dans son ensemble est 14.2% en dessous de sa valorisation médiane depuis 1987.

b/ En Europe, dans un environnement de taux réels positifs, la dislocation de valorisation est extrême

• 25% des entreprises valent plus de 20 années de bénéfices contre seulement 8% dans les années 2000, période lors de laquelle les taux réels étaient similaires à ceux actuels.

c/ Les PMI : un indicateur de rebond ?

• Lorsque les indicateurs manufacturiers se contractent, comme c’est le cas actuellement, c’est historiquement le moment d’investir.

Cela permet d’être investi lorsque les marchés rebondissent fortement, car ils anticipent toujours.

d/ Il n’y a pas de meilleur investissement que l’entreprise mais il faut être sélectif

• Les taux réels positifs rebattent les cartes pour les entreprises.

• Pour les investisseurs, il faut être vigilant :

- à la récurrence de la rentabilité

- à la structure financière(endettement, refinancement)

- au pricing power (barrières à l’entrée)

• Pour saisir les opportunités il est donc nécessaire d’analyser fondamentalement les sociétés.

• Par exemple, au sein d’un même secteur d’activité, la dispersion est visible.

3- LE LONG/SHORT : UNE SOLUTION DE PREMIER PLAN

• Avec un Long/Short, lorsque le marché baisse, le gérant peut protéger le portefeuille. Lorsque le marché repart il est déjà investi.

• Face à la dislocation du marché, il y a des opportunités à la hausse et à la baisse.

• Dans un contexte incertain, le Long/Short permet de ne pas rechercher un point d’entrée spécifique pour investir, car les gérants peuvent faire varier l’exposition du fonds.

• Les Long/Short sont décorrélés des actions, des obligations et de toutes les autres classes d’actifs.

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