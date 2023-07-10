Newsletter BDL - Décembre 2022

L'équipe de BDL Capital Management a le plaisir de vous présenter sa Newsletter d'octobre.



1. Des opportunités en Short

Nous estimons que l’inflation restera élevée en 2023. Les difficultés d’approvisionnement et le choc énergétique ont déclenché une boucle inflationniste : la hausse des coûts de production entraîne une hausse des prix puis une hausse de l’inflation, suivie d’une hausse des salaires, qui fait monter les coûts et le cycle recommence.

Cette inflation durable contraint les banques centrales à prolonger le cycle de hausse des taux. Dans cet environnement, les travaux de BDL montrent que les valorisations des marchés(mesurées par le PE : price earning ratio) baissent. Post COVID, les taux étaient au plus bas et les PE au plus haut. Aujourd’hui, les taux ont significativement remonté et les PE sont au plus bas. BDL estime d’ailleurs que sur les valeurs les plus chères, les PE peuvent encore baisser significativement.

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2. Des opportunités en Long

Nous pensons que les bénéfices des entreprises baisseront en 2023. Le choc énergétique pèse sur le consommateur et le taux de chômage devrait monter. Le ralentissement de la demande et la hausse des coûts réduiront les marges bénéficiaires des entreprises.

Mais une baisse des bénéfices ne signifie pas nécessairement une baisse des marchés. Elle se traduit même par une hausse dans 75% des cas selon l’étude de BDL sur les performances duS&P500 sur les 40 dernières années.

Dans ses fonds BDL Rempart, fonds Long/Short et BDL Convictions, fonds PEA, BDL concrétise ces perspectives en achetant des valeurs leaders dans leurs secteurs avec une valorisation faible qui prend déjà en compte la baisse des bénéfices. Avec un PE2023 moyen de 9.7x, les portefeuilles sont équilibrés entre des producteurs et des consommateurs d’énergie, des valeurs cycliques et des valeurs défensives, des infrastructures et des financières.

La dispersion des valorisations est proche de son pic historique … Elle est 2x plus élevée que la moyenne historique pour le MSCI Europe !