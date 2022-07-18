La gestion des risques, vue par Maxime Hayot (BFM Business)

Risque chinois, poids important pris pas les ETF, complexification des marchés,... Après une semaine agitée sur les marchés, Maxime Hayot, gérant du fonds Durandal chez BDL Capital Management, était l'invité de BFM Business. Il y a évoqué l'élément clé de sa méthode : la priorité donnée à la gestion des risques.

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