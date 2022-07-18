Inflation "transitoire": prenons garde à la complaisance !

Dans cet article publié dans La Tribune, Hughes Beuzelin, co-fondateur de BDL Capital Management revient sur la confortable hypothèse de marché qui consiste à croire que le regain actuel d'inflation n'est que transitoire.

Et il énumère quelques indices laissant croire qu'un rebond plus durable de l'inflation est possible. Une hypothèse que les investisseurs ne doivent pas prendre à la légère.

Accéder à l'article publié dans La Tribune

"Le prix moyen pour l'acheminement d'un container entre Shanghai et l'Europe occidentale est passé de 890 dollars en juin 2020 à 6.351 dollars en juin 2021."