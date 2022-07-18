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BDL Convictions sélectionné par le Grand Prix de la Finance

BDL Convictions sélectionné par le Grand Prix de la Finance

Le Grand Prix de la Finance 2021 a réuni 42 experts de la finance, chargés de sélectionner dans chaque catégorie les meilleurs fonds pour jouer la reprise post-Covid19. Parmi ces experts figurent des professionnels de la gestion d'actifs, des investisseurs institutionnels, mais aussi bon nombre de conseillers en gestion de patrimoine.

BDL Capital Management a le plaisir d'annoncer que son fonds BDL Convictions fait partie des trois fonds de la catégorie actions européennes retenus par le jury.https://www.h24finance.com/news-15155.html

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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Club Invest
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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