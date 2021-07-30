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Lettre de la gestion

2021 : la folle année de l'investissement factoriel
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2021 : la folle année de l'investissement factoriel

21 janvier 2022

Bilan mitigé de la COP26 par Jean Duchein
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Bilan mitigé de la COP26 par Jean Duchein

20 décembre 2021

Angle ESG : Eiffage, bâtisseur des infrastructures de demain
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Angle ESG : Eiffage, bâtisseur des infrastructures de demain

15 novembre 2021

Le fonds BDL Convictions dépasse le milliard d’euros
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05 octobre 2021

Découvrez l'équipe de gestion de Durandal (H24 Finance)
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23 septembre 2021

Découvrez l'équipe de gestion de Durandal
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20 septembre 2021

Fortum, acteur majeur de la transition énergétique en Europe
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15 septembre 2021

BDL Transitions publie son rapport d’impact
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BDL Transitions publie son rapport d’impact

08 septembre 2021

L'intelligence artificielle au service des équipes de BDL
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06 septembre 2021

Les actions cotées sont un actif irremplaçable
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Les actions cotées sont un actif irremplaçable

06 septembre 2021

Plan climat : attention au risque de dumping environnemental
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Plan climat : attention au risque de dumping environnemental

19 août 2021

Durandal passe le cap des 100 millions d’euros d’encours
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Durandal passe le cap des 100 millions d’euros d’encours

30 juillet 2021