Co-gérant BDL Convictions

Bastien Bernus

Collaborateur depuis 2005 et diplômé du MBA Institute, spécialisation « Finance d’entreprise et marchés » à l’Université Emory (Atlanta, Georgia). Bastien participe activement au démarrage de la société de gestion Boomerang Asset Management à Paris dès 2002. Il est alors assistant gérant auprès d’Hughes Beuzelin. En 2005 il rejoint BDL Capital Management, dont il contribue largement au développement, en qualité d’analyste financier. Depuis juillet 2008, il occupe le poste de co-gérant pour les fonds BDL Rempart et BDL Convictions et couvre les secteurs des services aux entreprises, hôtels, transport et loisirs.