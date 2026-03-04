Vinci est la première entreprise française à faire voter ses actionnaires sur son plan de transitions climatique. Elle a donc décidé de suivre les recommandations de l'initiative « Say on Climate » , dont BDL Capital Management est signataire (et le représentant en France). L’assemblée générale aura lieu le 8 avril et nous voterons pour cette résolution. Analyse de l'entreprise, de ses engagements ESG.Langle-ESG-Vinci-Mars-2021Télécharger
Vinci joue la carte du "Say on Climate"
Rédigé par
Olivier Mariscal
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