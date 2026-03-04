Baisse des taux et pensions de la valorisation d’entreprise

Update sur les pensions (IAS 19)

Recommandations :

1) Lister les entreprises pour lesquelles le déficit de pension et/ou le defined benefit obligation représentent une part significative de la market cap (voir listes en annexes)

2) Prendre le déficit en MtoM pour les entreprises dont la date de la revue triennale est proche

3) Etre vigilant sur le discount rate utilisé par les entreprises de l’eurozone, car il y a un manque de benchmark robuste (avec très peu d’Eurozone AA corporate bonds avec de très longues duration)

Suite à la baisse des taux, comment traiter les pensions dans la valorisation d’entreprise?