Steico: l'isolation décarbonée séduit le marché

Jean Duchein, gérant du fonds BDL Transitions, a été interrogé par L'Express sur le cas d'investissement Steico, spécialiste des matériaux isolants en fibre de bois. Une société très en phase avec la problématique de la réduction de l'empreinte carbone.https://votreargent.lexpress.fr/bourse/steico-ne-laisse-pas-le-marche-de-bois_2153420.html