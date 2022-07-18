Prix du pétrole, perspectives de long terme du secteur et valorisations : Thierry Dupont, associé et co-fondateur de BDL Capital Management, était invité de l'émission Smart Bourse sur B Smart pour évoquer ces points.https://www.dailymotion.com/video/x825vur
Secteur pétrolier: Thierry Dupont sur Smart Bourse
Rédigé par
Olivier Mariscal
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