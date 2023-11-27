En théorie, quand les taux baissent, les marchés actions montent. En pratique cette règle marche aussi ! Il est bon de s’en convaincre au moment où la Fed et la BCE sont entrées dans un cycle de baisse de taux qui devrait durer au moins 18 mois. Les rendements du livret A, des contrats en euros, des comptes à terme et des SICAV monétaires vont se dégrader inévitablement. La décision de bon sens est de basculer une partie de cet argent vers les marchés actions, nous allons voir pourquoi.

Commençons par la théorie. Les marchés actions reflètent, plus ou moins fidèlement selon les périodes, la valeur intrinsèque des entreprises cotées en bourse. La valeur intrinsèque d’une entreprise est la somme de ses cash flow futurs, actualisés au taux d’intérêt approprié., que l’on appelle le taux d’actualisation.

Pour faire simple, si une entreprise a un cash flow annuel de 100 euros jusqu’à la fin des temps, et que le taux d’actualisation est de 10%, sa valeur intrinsèque est de 1000 euros (1000 =100/10%). Le niveau du taux d’actualisation dépend du niveau de taux de la banque centrale. Quand ce dernier baisse, le taux d’actualisation baisse, et inversement. Aujourd’hui, le taux directeur de la BCE est de 4%, et les marchés anticipent un niveau entre 2% et 2.5% en juin 2025.

Prenons 2% pour l’exercice, cela implique que le taux d’actualisation passe de 10% à 8% dans notre exemple, et la valeur intrinsèque de l’entreprise grimpe à 1250€ (1250 = 100/8%), soit un gain de 25%.

Cet exemple concernant la valeur d’une entreprise, est aussi valable concernant un projet donné. Imaginons qu’une entreprise réfléchisse à créer une nouvelle ligne de production pour vendre plus de produits. Pour juger de l’intérêt de cet investissement, elle évalue les cash-flow liés à la vente des produits supplémentaires et les actualisent. Si les taux baissent, les cash-flow ont plus de valeur et l’entreprise est plus disposée à investir. La baisse des taux« déverrouille » l’économie en relançant l’investissement qui ensuite permettra d’augmenter les profits des entreprises, ce qui se traduira par une hausse des marchés actions.

Encore plus intéressant pour l’épargnant-investisseur, la pratique confirme la théorie. Le graphe ci-dessous montre l’évolution des encours monétaires sur longue période.

On remarque 2 choses : 1/une croissance exponentielle des encours depuis la sortie du COVID, engendrée par les hausses brutales des taux des banques centrales 2/quand les taux baissent, ces encours se réduisent rapidement, l’argent est réalloué sur des supports plus attrayants.

Le graphe suivant est le plus intéressant. Sur les 40 dernières années, à chaque fois que les encours des fonds monétaires baissent après un point haut (barres verticales bleues), les marchés actions européens (courbe bleu foncé) montent. Ces encours devraient bientôt baisser car les placements monétaires ont souvent une durée de 12-18 mois et le pic des taux d’intérêt date de l’été 2023. Il est donc probable que l’histoire se répète et que les actions européennes montent, d’autant qu’elles sont particulièrement attractives actuellement. La période COVID a bousculé beaucoup de choses, créant à la fois une grande disparité et beaucoup d’opportunités. Il existe actuellement, en Europe, de nombreuses grandes entreprises leaders avec des valorisations historiquement basses.

Quand la pratique confirme la théorie, c’est toujours encourageant. La mauvaise nouvelle pour les détenteurs de Livret A, contrats en euros ou comptes à terme est que la rémunération de leur épargne va baisser. La bonne nouvelle est qu’ils ont la solution pour y faire face : augmenter leurs investissements sur les marchés actions européens.