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Pourquoi l’Etat Français a-t-il décidé de jouer avec le feu sur sa capacité à se financer ?

Pourquoi l’Etat Français a-t-il décidé de jouer avec le feu sur sa capacité à se financer ?

Notre président Hughes Beuzelin prend la parole suite à la hausse de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de longue distance (TEITLD) annoncée par le gouvernement.

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Hughes Beuzelin

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Hughes Beuzelin

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