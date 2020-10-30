On parle de nous - 30 octobre 2020

https://www.patrimoine24.com/les-news/6043-tout-savoir-sur-le-fonds-bdl-transitions.html

LES NEWS 30 OCTOBRE 2020

Retrouvez Laurent Chaudeurge et Jean Duchein, co-gérants du fonds BDL Transitions.

BDL Capital Management est fier de vous présenter la nouvelle stratégie Long Only labellisé ISR actions européennes de son fonds BDL Transitions.

Il s’agit d’un fonds multithématique sur la transitions ESG. Les 5 grands thèmes d’investissement sont l’énergie, le digital, la mobilité, la santé et l’économie ; en ligne avec les principaux Objectifs de Développement Durable établis par l’ONU. Le fonds investit dans les meilleurs acteurs pour chacune des thématiques et pour chaque secteur d’activité.