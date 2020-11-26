Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

On parle de nous - 26 novembre 2020

On parle de nous - 26 novembre 2020

https://www.patrimoine24.com/les-news/6191-bdl-capital-management-en-2-minutes-presentation-de-notre-approche-esg.html

BDL Capital Management : En 2 minutes, présentation de notre approche ESG

LES NEWS  26 NOVEMBRE 2020

Les quatre piliers de l'approche ESG chez BDL Capital Management, avec Laurent Chaudeurge, responsable de l'approche ESG chez BDL Capital Management.

Le capitalisme 2.0 est un capitalisme plus responsable où les entreprises prennent des mesures pour limiter la pollution de leurs activités, réduire les inégalités et promouvoir la diversité. BDL Capital Management souhaite accompagner les entreprises qui montrent de vrais signes d’améliorations dans leurs pratiques ESG car ce sont ces changements qui pérenniseront leur modèle économique sur le long terme.

logoBDL

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur
Tribunes

Marchés privés : l’illusion de la liquidité, le nouveau pari risqué du régulateur

02 avril 2026

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts
Tribunes

La recette de la bonne entreprise : construire des remparts

23 mars 2026

Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté
Tribunes

Épargne : il est temps de briser la « tyrannie des indices » pour retrouver notre souveraineté

13 mars 2026

Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française
Tribunes

Financement de l'Europe : le rapport Draghi face au tabou de l'épargne française

04 mars 2026