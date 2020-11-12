On parle de nous - 12 novembre 2020

http://h24finance.com/news-14236.html

Publié le 12 Novembre 2020

Entretien avec Laurent Chaudeurge, porte-parole de la gestion de BDL Capital Management, après l'annonce du vaccin de Pfizer.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle de Pfizer ?

Laurent Chaudeurge : Nous estimons qu'avec l'annonce très positive de Pfizer concernant son vaccin en phase 3, les marchés devraient maintenant se projeter vers une normalisation des conditions malgré le deuxième confinement qui continue. Le marché devrait notamment commencer à anticiper le passage de l'austérité à l'expansion budgétaire.