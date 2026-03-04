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Flash info BDL Rempart Europe - T2 2020

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UN DEUXIÈME TRIMESTRE PLUS PORTEUR

Le fonds a su tirer parti du rebond des marchés actions au deuxième trimestre :

  • Au T2, BDL Rempart Europe progresse de 7.89%, captant 53% de la hausse de l’indice Stoxx 600 pour une exposition nette moyenne de 39% et un levier brut moyen modéré de 126%.
  • Les investissements longs affichent une surperformance de 2.92%, confirmant la surperformance entamée depuis le point bas du marché le 18 mars 2020.
  • Les investissements short ont un alpha négatif de 0.8% sur la périodeFlash-Info-BDL-Rempart-Europe-Q2-2020-1Télécharger

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

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