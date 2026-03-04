L'intelligence artificielle au service des équipes de BDL

Le stock picking est dans l'ADN de BDL Capital Management. Tous nos choix d'investissement sont le fruit des décisions informées de nos équipes de gestion et d'analyse et nos stratégies sont souvent concentrées sur des convictions fortes. Pour autant, la gestion active que nous défendons ne peut ignorer les évolutions technologiques et en particulier l'explosion du nombre de données disponibles.

C'est tout naturellement que BDL Capital Management a développé dès l'origine des outils propriétaires de gestion, de manière à optimiser et améliorer le travail de ses équipes. Cette recherche permanente d'efficacité intègre de plus en plus l'intelligence artificielle et le machine learning.

Dans cette vidéo, Romain Mayer, analyste quantitatif chez BDL Capital Management, détaille quelques fonctions remplies par de tels outils : calculs de probabilités à partir des questions d'analystes, mesure du sentiment qui se dégage des rapports financiers des sociétés, suivi de tendances sur les moteurs de recherche. Autant de paramètres qui peuvent être utilisés directement comme signaux ou comme outils d'aide à la décision, en fonction des stratégies. Intelligence artificielle et analyse fondamentale sont non seulement compatibles : elles sont extrêmement complémentaires.

(cliquer sur l'image pour accéder à la vidéo)https://www.youtube.com/watch?v=E102Hecx5uY