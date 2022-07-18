Les valeurs pétrolières: une protection contre l'inflation

Dans cette interview accordée à BFM Business, Flavien Del Pino, relations investisseurs chez BDL Capital Management, revient sur les qualités des valeurs pétrolières. Elles offrent un potentiel de protection contre le retour de l'inflation et se tournent aujourd'hui vers le développement de capacités dans les renouvelables.

A ce titre, elles sont des acteurs de la transitions énergétique beaucoup moins chèrement valorisés en bourse que les "pure players" du solaire ou de l'éolien.

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