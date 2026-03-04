Le grand retour des fondamentaux

La crise du Covid 19 avait engendré une forte corrélation entre les valeurs boursières, les évolutions du marché étant déterminantes. On assiste à un retour à une situation plus normale, avec une décorrélation entre les titres: l'analyse des fondamentaux des entreprises reprend le dessushttps://www.youtube.com/watch?v=rJkVpIFC2RU