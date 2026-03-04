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Le grand retour des fondamentaux

Le grand retour des fondamentaux

La crise du Covid 19 avait engendré une forte corrélation entre les valeurs boursières, les évolutions du marché étant déterminantes. On assiste à un retour à une situation plus normale, avec une décorrélation entre les titres: l'analyse des fondamentaux des entreprises reprend le dessushttps://www.youtube.com/watch?v=rJkVpIFC2RU

Olivier Mariscal

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Olivier Mariscal

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