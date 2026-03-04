Figurant parmi les rares acteurs européens du secteur des semi-conducteurs, ASM International est engagé dans la réduction de son empreinte écologique.
L'angle ESG: ASM Int., société technologique et engagée
Rédigé par
Olivier Mariscal
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