La valeur intrinsèque et la marge de sécurité sont les deux concepts les plus importants qui guident notre philosophie d’investissement dans les entreprises.

Une entreprise confère à ses actionnaires la propriété des flux de trésorerie annuels qu’elle produira pendant toute sa durée d’existence. Intellectuellement, la valeur d’une entreprise est donc la somme de tous ces flux de trésorerie actualisée à un taux d’intérêt approprié.

Si quelqu’un avait une boule de cristal pour voir avec précision l’ensemble des flux de trésorerie futurs de l’entreprise, il connaitrait donc avec exactitude la valeur intrinsèque de l’entreprise.

En l’absence de boule de cristal, chaque investisseur en est réduit à faire sa meilleure estimation possible de la valeur intrinsèque de cette entreprise.

La connaissance intime du métier de l’entreprise, son environnement concurrentiel, sa capacité à affronter les difficultés et à se renforcer avec le temps sont les éléments sur lesquels nous essayons de former notre jugement pour établir la valeur intrinsèque.

Pour cela, il n’y a pas de raccourci. Nous passons nos journées entières à décortiquer les publications d’une entreprise, celles de ses concurrents, rencontrer le management et les actifs de l’entreprise afin de façonner notre opinion de sa valeur intrinsèque.

Certains métiers, certaines industries sont par nature plus stables et plus prédictibles que d’autres. C’est sur ces industries que nous concentrons nos efforts pour essayer de limiter nos erreurs de jugement sur les flux de trésorerie futurs.

Nous avons une large équipe (13 personnes) d’analystes qui sont spécialisés par type d’industrie car pensons que l’expertise s’acquiert avec la spécialisation et qu’elle permet de réduire les erreurs de jugement.

Cependant, quand l’avenir d’une industrie et les positions concurrentielles de chacun de ses acteurs nous semblent trop compliquer à appréhender, nous préférons tout simplement nous abstenir.

Pour réussir, un investisseur n’a heureusement pas besoin de tout savoir sur tout. Il suffit d’avoir raison sur les choix qu’il décide de faire. En tennis, éviter les fautes directes est au moins aussi important que de réaliser des coups gagnants pour gagner le match. En golf, éviter les « bogey » est souvent plus important que de faire des birdies pour obtenir un bon score final.

Notre approche de l’investissement est identique. La première règle pour essayer de gagner de l’argent est de ne pas en perdre. Si notre jugement de la valeur intrinsèque d’une entreprise est juste et que nous investissons avec une marge de sécurité, c’est-à-dire un prix inférieur à la valeur intrinsèque, alors les résultats seront au rendez-vous.

Tout notre processus d’investissement est donc guidé par ce leitmotiv : minimiser les erreurs possibles dans l’évaluation d’une valeur intrinsèque et acheter avec une marge de sécurité pour limiter nos pertes si notre jugement sur la valeur est erroné.

Un bon investissement est un investissement où notre raisonnement a, à la fois, de très fortes chances d’être juste et où nous avons très peu de chance de perdre beaucoup d’argent s’il se révèle faux.

Nous essayons que chacune de nos décisions d’investissement rassemble ces conditions.