La tribune ESG - Octobre 2020 - Siemens

Dans sa tribune ESG, BDL Capital Management vous présente tous les mois une valeur sous l’angle ESG.

Ce mois-ci, nous mettons en avant Siemens, un conglomérat industriel côté à Francfort avec une capitalisation boursière d’EUR82mds. Siemens emploie 385 000 personnes et est le premier employeur privé d'Allemagne. Depuis plusieurs années, nous avons des discussions avec les dirigeants pour mettre fin au conglomérat. Cette décentralisation permettra de responsabiliser chaque division, d'améliorer les indicateurs clés de performance et la gouvernance.

A lire: Siemens sustainability report 2021Télécharger la version PDF