La tribune ESG - Juillet 2020 - Infineon

Dans sa tribune ESG, BDL Capital Management vous présente tous les mois une valeur sous l’angle ESG.

Ce mois-ci, nous mettons en avant Infineon, société allemande côtée à Frankfort avec une capitalisation boursière d’EUR28mds. Infineon est un des leaders dans les semi-conducteurs et est au cœur de la nouvelle révolution industrielle. Nous avons engagé un dialogue avec les dirigeants pour leur suggérer des pistes d’amélioration sur l’angle environnemental et les réponses ont été très satisfaisantes.La-Tribune-ESG-Infineon-juillet-2020Télécharger