Jean Duchein est l’invité de la Fabrique des Fonds

Jean Duchein, gérant chez BDL Capital Management, était l’invité de la « Fabrique des Fonds », émission d’Eres Gestion, spécialiste de l’épargne salariale et retraite.

Jean Duchein y explique les grandes lignes de BDL Transitions, fonds lancé en 2019 et labellisé ISR, qui investit dans 5 thématiques ESG. Désormais présente dans l’offre ISR d’Eres, la stratégie cherche à mettre en portefeuille des sociétés leaders dans leur domaine ou des ‘pépites’ porteuses de changements disruptifs et de fortes perspectives de croissance rentable.

Comme le gérant l’explique dans la vidéo, son but est d’être à l’avant-garde de l’ISR, grâce au travail d’une équipe d’analystes fournie et à plus de 1000 rencontres annuelles avec les entreprises.

(cliquer sur l'image pour accéder à la vidéo)https://youtu.be/7cKAaeXE_l8