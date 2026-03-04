Flash info - BDL Transitions - 1er octobre 2020

Chers co-investisseurs,

BDL Capital Management est fier de vous présenter son fonds Long Only labellisé ISR actions européennes.

Il s’agit d’un fonds multithématique sur la transitions ESG. Les 5 grands thèmes d’investissement sont l’énergie, le digital, la mobilité, la santé et l’économie ; en ligne avec les principaux Objectifs de Développement Durable établis par l’ONU. Le fonds investit dans les meilleurs acteurs pour chacune des thématiques et pour chaque secteur d’activité.

BDL Transitions marque l’entrée de BDL dans la gestion labelisée ISR et offre un style de gestion différent et complémentaire qui capitalise sur nos deux grandes forces : l’expertise industrielle de nos analystes et notre proximité avec les managements des entreprises européennes. (...)