ETFs: une véritable fièvre verte

Les ETFs ont fait grimper les cours des valeurs "clean energy" , avec un véritable emballement en décembre 2020, à la suite de la victoire du candidat démocrate aux Etats-Unis, promettant un investissement important dans les énergies renouvelables. Plusieurs valeurs européennes ont été fortement impactées. Par Thibaut Thuaire, trader, BDL Capital Managementhttps://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uePpQe5F08o