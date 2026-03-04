Bastien Bernus, analyste-gérant chez BDL, explique pourquoi nous sommes devenus actionnaires de Elior, le leader français de la restauration collective. Elior sert chaque jour 6 millions de repas.https://youtu.be/zJRD1yW3eaE
Elior, une recette gagnante
Rédigé par
Olivier Mariscal
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