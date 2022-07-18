Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL Convictions sélectionné par le Grand Prix de la Finance

BDL Convictions sélectionné par le Grand Prix de la Finance

Le Grand Prix de la Finance 2021 a réuni 42 experts de la finance, chargés de sélectionner dans chaque catégorie les meilleurs fonds pour jouer la reprise post-Covid19. Parmi ces experts figurent des professionnels de la gestion d'actifs, des investisseurs institutionnels, mais aussi bon nombre de conseillers en gestion de patrimoine.

BDL Capital Management a le plaisir d'annoncer que son fonds BDL Convictions fait partie des trois fonds de la catégorie actions européennes retenus par le jury.https://www.h24finance.com/news-15155.html

Olivier Mariscal

Rédigé par

Olivier Mariscal

Auteur

À lire ensuite

BDL Capital Management annonce l’arrivée de Bertrand Merveille au poste de Directeur général
BDL dans la presse

BDL Capital Management annonce l’arrivée de Bertrand Merveille au poste de Directeur général

08 janvier 2024

Quantalys France Harvest Group Awards 2024
BDL dans la presse

Quantalys France Harvest Group Awards 2024

20 décembre 2023

BDL Capital management enregistre une collecte nette de 187 millions d’euros en 2022
BDL dans la presse

BDL Capital management enregistre une collecte nette de 187 millions d’euros en 2022

04 janvier 2023

BDL et le Grand Prix de la Finance h24
BDL dans la presse

BDL et le Grand Prix de la Finance h24

18 juillet 2022