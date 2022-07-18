BDL Convictions sélectionné par le Grand Prix de la Finance

Le Grand Prix de la Finance 2021 a réuni 42 experts de la finance, chargés de sélectionner dans chaque catégorie les meilleurs fonds pour jouer la reprise post-Covid19. Parmi ces experts figurent des professionnels de la gestion d'actifs, des investisseurs institutionnels, mais aussi bon nombre de conseillers en gestion de patrimoine.

BDL Capital Management a le plaisir d'annoncer que son fonds BDL Convictions fait partie des trois fonds de la catégorie actions européennes retenus par le jury.https://www.h24finance.com/news-15155.html