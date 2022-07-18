Interviewé sur BFM Business, Laurent Chaudeurge explique pourquoi les bourses européennes ont désormais toutes les chances de performer https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-patrimoine/idee-de-placements-ces-secteurs-industriels-a-integrer-en-portefeuille-dans-le-cadre-de-la-strategie-d-investissement-17-12_VN-202012170155.html
2020, un changement de paradigme
Rédigé par
Olivier Mariscal
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