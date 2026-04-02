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BDL s'engage

Pourquoi l’Etat Français a-t-il décidé de jouer avec le feu sur sa capacité à se financer ?

Pourquoi l’Etat Français a-t-il décidé de jouer avec le feu sur sa capacité à se financer ?

Notre président Hughes Beuzelin prend la parole suite à la hausse de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de longue distance (TEITLD) annoncée par le gouvernement.

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Hughes Beuzelin

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Hughes Beuzelin

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Club Invest
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BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins. Grâce au partenariat avec Generali, la gestion de BDL Capital Management est accessible via un contrat d’assurance vie et un PER, dès 5 000 euros.

« BDL Club Invest est une première en France : la seule solution 100 % digitale permettant de confier une part de son patrimoine à des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, avec un véritable historique de performance. Nous rendons l’investissement en actions plus simple et accessible, une compétence essentielle pour répondre aux enjeux du financement de nos retraites et de l’économie réelle. »

Olivier Mariscal, Directeur général de BDL Club Invest

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