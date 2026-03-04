Le livre de la retraite

Ce livre explique simplement pourquoi les français ont raison d'avoir peur, quelle est l'ampleur du problème et comment chacun peut mettre en place une solution pour y faire face.

Les sondages publiés sur le sujet de la retraite ont tous le même message: la grande majorité des français, plus de 70%, ont peur pour leur niveau futur de retraite.

L'État n'a plus la réponse au maintien du niveau de retraite actuel, il nous faut faire sans.

Ce livre s'adresse à tous les français en âge d'activité, qui veulent savoir et agir. Car chacun peut agir d'une manière simple, avisée et efficace pour compenser les déficiences de notre système et s'assurer un complément de revenus pour l'avenir.https://lire.amazon.fr/?asin=B07ML68DK4Aperçu Kindle

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