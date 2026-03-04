BDL Capital Management - Naviguer dans la nouvelle règlementation MIFID sur les préférences de durabilité

Très chers partenaires, investisseurs,

Applicables depuis le 1er janvier 2023, les préférences de durabilité MIFID doivent être aujourd’hui prises en compte parles conseillers en gestion de patrimoine. BDL revient sur ces nouvelles contraintes et sur sa réponse à celles-ci en 3 parties :

1 Investissements durables et règlementation : quelles conséquences pour la profession, notamment concernant les préférences en matière de durabilité --> Nous revenons sur les principales caractéristiques de cette régulation et sur la manière dont BDL Capital et les fonds gérés y répondent, de manière didactique



2 Focus sur le fonds BDL Transitions, SFDR 9 et multithématique



3 A la demande de certains partenaires, nous avons créé un document à destination du client final afin de rendre visuelle la notion de transition et mettant en avant 5exemples de sociétés sur les 5 transitions investies

L’équipe commerciale reste à votre disposition pour de plus amples informations, notamment sur la prise en compte de la notion de durabilité au sein de nos investissements.

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