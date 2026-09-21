Maxime Frydman s’est rendu en Chine dans le cadre de l’Asia Tour organisé par JP Morgan
01 janvier 1970
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Nos visites d'entreprises
Visite Siemens Healthineers
21/09/2026 · Etienne M.
Visite Fresenius SE
21/09/2026 · Etienne M.
Visite Schott Pharma
21/09/2026 · Louis L.
Visite Fresenius Medical Care
21/09/2026 · Louis L.
Visite Symrise
18/09/2026 · Paul de B.
Visite Congrès ESCRS
16/09/2026 · Etienne M.
Visite Défense CSG Group
15/07/2026 · Maxime F.
Visite Equinix
02/07/2026 · Aymeric M.
Eurosatory 2026 Leonardo
26/06/2026 · Aymeric M.
Eurosatory 2026 Airbus
26/06/2026 · Aymeric M.
Eurosatory 2026 SAAB
26/06/2026 · Aymeric M.
Eurosatory 2026 Thales
26/06/2026 · Aymeric M.
Visite Volvo
18/06/2026 · Maxime F.
CMD Epiroc
15/06/2026 · Maxime F.
Visite SAP
08/06/2026 · Vincent M.
Visite BMW
03/06/2026 · Maxime F.
Visite Schaeffler
03/06/2026 · Maxime F.
Visite Airbus Defence
20/05/2026 · Maxime F.
CMD Kering
24/04/2026 · Paul de B.
Visite X-Fab
15/04/2026 · Vincent, Aymeric, Hughes et Esther
CMD Convatec
09/04/2026 · Etienne M.
Meeting Data Center World Expo
05/03/2026 · Maxime F.
Visite OVH Cloud
02/03/2026 · Maxime F.
Investor day Mercedes
02/02/2026 · Maxime F.
Visite Soitec
15/01/2026 · Vincent M. & Aymeric M.
Visite Nexans Ampacity
08/01/2026 · Maxime F.
Visite SIG
18/12/2025 · Louis & Étienne
CMD Schneider Electric
12/12/2025 · Maxime F.
CMD Informa
07/12/2025 · Paul de B.
Visite Food Ingredients Europe
02/12/2025 · Bastien B.
Visite William Demant
01/12/2025 · Louis L.
Meeting Orsted
27/11/2025 · Etienne M.
CMD Valeo
21/11/2025 · Maxime F.
CMD Rheinmetall
20/11/2025 · Martin A.
CMD Siemens Healthineers
18/11/2025 · Louis L.
CMD Hensoldt
14/11/2025 · Martin A.
Visite Bodycote
12/11/2025 · Aymeric & Maxime
CMD Campari
07/11/2025 · Paul de B.
Visite Heineken
26/10/2025 · Paul de B.
Visite Eurofins
24/10/2025 · Étienne M.
Visite Heidelberg Materials
13/10/2025 · Aymeric M.
Visite Wienerberger
09/10/2025 · Aymeric M.
Visite Holcim
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Dormakaba
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite Belimo
08/10/2025 · Aymeric M.
Meeting Sika
08/10/2025 · Aymeric M.
Visite ADP
06/10/2025 · Aymeric M.
CMD Thyssenkrupp Marine Systems
30/09/2025 · Martin A.
Visite Valeo
25/09/2025 · Hughes B.
Visite Asmodée
24/09/2025 · Alexandre M.
CMD ASMI
24/09/2025 · Vincent M.
Visite HBX
11/09/2025 · Vincent M.
Investor day Groupe Magnum
11/09/2025 · Paul B.
Visite IAA Mobility
08/09/2025 · Maxime F.
Visite Rockwool
26/08/2025 · Aymeric M.
Investor day BMW
16/07/2025 · Maxime F.
Visite CP Kelco
09/07/2025 · Bastien B.
Investor day Cleveland-Cliffs
06/07/2025 · Maxime F.
Visite Lottomatica, Flutter, Entain
26/06/2025 · Paul B.
CMD Continental AG
24/06/2025 · Maxime F.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Visite Salon du Bourget
18/06/2025 · Martin A.
Meeting Enel
03/06/2025 · Louis L.
CMD Diageo
21/05/2025 · Paul B.
CMD Banijay
16/05/2025 · Paul B.
Meeting Fluidra
12/05/2025 · Hughes B., Aymeric M., Maxime F.
Meeting Ferrari
22/04/2025 · Alaric D.
CMD Fluidra
08/04/2025 · Maxime F.
Visite Wartsila
27/03/2025 · Bastien B.
Meeting Daimler Truck, EcarX, Mercedes
25/03/2025 · Maxime F.
Visite Rolls Royce
25/03/2025 · Martin A.
CMD Mercedes
24/02/2025 · Maxime F.
Visite Pirelli
16/01/2025 · Maxime F.
Visite Energiewende
13/01/2025 · Louis L.
CMD Siemens Smart Infrastructure
13/12/2024 · Aymeric M.
Visite JCDecaux
11/12/2024 · Paul B.
Visite Carl Zeiss
11/12/2024 · Augustin T.
CMD Aalberts
10/12/2024 · Maxime F.
Visite Stevanato
09/12/2024 · Augustin T.