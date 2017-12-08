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Lettre de la gestion

CAPITAL MARKET DAY SIEMENS GAMESA
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20 février 2018

VISITE DE STROER
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07 février 2018

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30 janvier 2018

Lettre de gestion de Janvier 2018
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28 janvier 2018

CAPITAL MARKET DAY DE MTU
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31 décembre 2017

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22 décembre 2017

JOURNEE TECHNOLOGIE AMADEUS
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20 décembre 2017

Fieldtrip luxe à Milan et à Florence
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18 décembre 2017

INVESTOR DAY DE KINGFISHER
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INVESTOR DAY D'AXFOOD
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13 décembre 2017

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11 décembre 2017

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08 décembre 2017

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