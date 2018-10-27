Equipe

Méthodologie

Nos Fonds

Actualités

Contact

BDL s'engage

Nos actualités

Accédez à nos analyses de marché, à nos convictions d’investissement, et aux retours de nos rencontres avec les entreprises.

Toutes les actualités

Tribunes

Lettre de la gestion

CAPITAL MARKET DAY SAFRAN
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY SAFRAN

01 décembre 2018

CAPITAL MARKET DAY X-FAB
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY X-FAB

30 novembre 2018

FIELDTRIP A SHANGHAI ET A HONG KONG
Rencontre entreprise

FIELDTRIP A SHANGHAI ET A HONG KONG

28 novembre 2018

CAPITAL MARKET DAY HUGO BOSS
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY HUGO BOSS

26 novembre 2018

VISITE DE L'USINE BONDUELLE DE LYON
Rencontre entreprise

VISITE DE L'USINE BONDUELLE DE LYON

22 novembre 2018

CAPITAL MARKET DAY ENEL
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY ENEL

21 novembre 2018

BBA Aviation journée investisseurs
Rencontre entreprise

BBA Aviation journée investisseurs

15 novembre 2018

CONGRES EUHA A HANOVRE
Rencontre entreprise

CONGRES EUHA A HANOVRE

08 novembre 2018

CAPITAL MARKET DAY SONOVA
Rencontre entreprise

CAPITAL MARKET DAY SONOVA

07 novembre 2018

Capital Markets Day Wirecard
Rencontre entreprise

Capital Markets Day Wirecard

06 novembre 2018

Rencontre avec Ubisoft
Rencontre entreprise

Rencontre avec Ubisoft

31 octobre 2018

Rencontre avec le management de Bechtle
Rencontre entreprise

Rencontre avec le management de Bechtle

27 octobre 2018

Pour les investisseurs particuliers,
rejoignez BDL Club Invest

BDL Club Invest permet aux épargnants de confier la gestion de leur épargne à nos professionnels, en choisissant un profil adapté à leurs besoins.

Découvrir Club Invest