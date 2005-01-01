VE/EBIT
Le ratio VE/EBIT donne une bonne indication sur le niveau du prix d’une action par rapport à sa capacité bénéficiaire. Il est un excellent point de départ dans une optique de présélection ou de comparaison entre différentes sociétés du même type. Il peut également être utilisé pour la validation finale d’une décision d’investissement.
- VE : Valeur d’entreprise = Capitalisation + Dettes financières nettes.
- Dettes financières nettes = Dettes financières à court et long terme – Liquidités nettes.
- EBIT = Résultat d’exploitation.