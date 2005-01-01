VE/CA MEDIAN

Le ratio VE/CA est l'un des outils de comparaison de deux entreprises du même secteur, utilisé dans la méthode des comparables. Il permet de connaître la solidité d'une société par rapport à ses concurrentes et aiguille les investisseurs sur les valeurs les plus sûres.

Que signifient VE et CA ?

VE est l'acronyme de valeur de l'entreprise. Cet indicateur ne doit pas être confondu avec la capitalisation boursière de l'entreprise. En effet, la VE correspond à la valeur de marché des capitaux de l'entreprise à laquelle sont ajoutées les dettes, ou bien sont retirés les excès de trésorerie. La VE est très utile pour comparer deux sociétés qui n'auraient pas le même modèle économique. Il prend en compte la valeur réelle à l'instant T de l'entreprise.



CA signifie le chiffre d'affaire, c'est-à-dire la somme des ventes réalisées par la société.

Comment utiliser le ratio VE/CA MEDIAN ?

Lorsque l'on souhaite investir et acheter des actions d'une entreprise, connaître sa situation financière est important. Le VE/CA MEDIAN donne une moyenne de la valeur des sociétés d'un secteur à partir d'un échantillon et permet de positionner la société dans laquelle vous voulez investir par rapport aux autres. Pour retenir les sociétés servant à la comparaison, il faut constituer un "peer group", ou groupe de sociétés ayant les mêmes caractéristiques, selon des critères géographiques, d'activité, ou encore de structure financière. Le VE/CA MEDIAN est une valeur particulièrement pertinente pour les entreprises présentes sur le marché depuis plusieurs années déjà. Ce ratio permet de savoir quelle entreprise privilégier dans un même secteur d'activité avec des données concrètes, chiffrées et objectives. Le ratio VE/EBE peut être utilisé pour compléter l'analyse de la situation de l'entreprise que vous envisagez.

Il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans de petits calculs afin de déterminer le meilleur investissement pour vous.

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