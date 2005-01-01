VaR

La value at risk (VaR) représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un portefeuille d’actifs financiers compte tenu d’un horizon de détention (20 jours) et d’un intervalle de confiance (99%). Cette perte potentielle est représentée en pourcentage de l’actif total du portefeuille. Elle se calcule à partir d’un échantillon de données historiques (sur une période de 2 ans).Pour un facteur donné, le Z-Score correspond à l'écart avec la moyenne de notre univers mesuré en écart-type