Upside

Bien comprendre le terme Upside

En anglais, le terme "upside" signifie littéralement "amont" ou encore "hausse". Rapporté au terme de la bourse, il désigne le potentiel maximum de hausse d'un actif, d'un investissement et plus généralement du cours boursier, en termes de valeur. Il s'exprime en pourcentage ou encore en euros. Le potentiel de hausse ou upside s'analyse quand le reward ratio, encore appelé risque / rendement, doit être évalué. De façon générale, lorsqu'on parle de upside, il est sous-entendu upside potential.



Pour le déterminer, il faut procéder à une analyse technique. Une analyse fondamentale peut aussi éventuellement être effectuée par les analystes par la suite. Les analyses fondamentales prennent en compte la capacité de la société d'investissement à prendre de bonnes décisions pour les actions de la compagnie ainsi que sa capacité à générer des ventes et, bien entendu, des revenus. C'est ainsi qu'ils peuvent évaluer le prix "upside" d'un actif. Ensuite, on étudie l'évolution du cours dans une même période. Ces différentes méthodes permettent aux analystes de prédire le prix futur d'un investissement, et spécifiquement les prix des actions.

Ne pas confondre avec upside down

En finance, Upside down désigne souvent un actif qui a perdu une partie de sa valeur d'achat.



Il importe de faire également la différence avec "downside", qui est tout simplement l'opposé de "upside". En termes d'investissement, il n'est pas erroné de dire que le concept d'upside est un critère pouvant motiver un investisseur. Il permet effectivement d'évaluer la marge de risque liée à l'investissement en question. Ainsi, les investisseurs qui n'aiment pas prendre beaucoup de risque tendront à se tourner vers les investissements avec un "upside limité". Ceci leur permet de préserver potentiellement leur investissement initial. Par contre, les investisseurs qui n'ont pas peur de prendre des risques se tourneront vers un "upside" significatif.

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