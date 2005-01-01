Tracking Error

Principes de fonctionnement du tracking error

Le tracking error est un indicateur permettant de juger de la qualité d’un fond de gestion. Il correspond à la différence entre l’écart type des rendements d’une période donnée et le benchmark, ou indice de référence. Le calcul du tracking error permet notamment de connaître la volatilité d’un fond de gestion, et par extension le risque que représente un investissement. Plus le tracking error est élevé, plus la performance moyenne des investissements est éloignée de l’indice de référence. À l’inverse, un tracking error faible signifie que les investissements ont une forte chance d’avoir une rentabilité proche de l’indice de référence.

Le tracking error peut représenter une différence de rendement positive comme négative. Lorsque le rendement moyen est supérieur à l’indice de référence, le fond est en sur-performance, tandis qu’un rendement inférieur à l’indice est désigné comme étant en sous-performance.

Comprendre le tracking error

Prenons l’exemple d’un fond de gestion dont l’écart type des rendements sur une année est de 15 %, et dont l’indice de référence est de 5%. Le tracking error de ce fond est donc de 15% - 5% = 10%. Le tracking error permet ici de connaître la capacité de sur et de sous-performance théorique d’un investissement dans ce fond de gestion.

· Sous-performance = indice de référence - tracking error = 5% - 10% = -5%

· Sur-performance = indice de référence + tracking error = 5% + 10% = 15%

Calculons ensuite la probabilité de ce rendement théorique :

· 100 - 2*tracking error = 100 - 20% = 80%

Il y a donc 80% de chance qu’un investissement confié à ce fond de gestion cette année donne un rendement situé entre -5% et 15%. Plus le tracking error est élevé, plus les possibilités de rendement sont intéressantes, mais plus le risque de perte est également présent. Le tracking error est donc un indicateur précieux pour choisir son fond de gestion en fonction de l’objectif recherché.

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